Ümit Dikbayır Sessizliğini Bozdu! Bugün AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu

CHP'den istifa eden bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, AK Parti'ye katılacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Dikbayır, "Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim" derken AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı.

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Ümit Dikbayır Sessizliğini Bozdu! Bugün AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu
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AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Dikbayır, sanal medya hesabından açıklama yaptı.

'YALAN VE YANLIŞ HABERLERİ SABIRLA TAKİP ETTİM'

Dikbayır, "Nihayet bugün 14 Ağustos. Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim. Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek. Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var.

'DOĞRU BİLDİKLERİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakar olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Gerisini Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
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