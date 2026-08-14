Sınav Sisteminde Yeni Dönem Başlıyor: Bakan Yusuf Tekin'den Net Mesaj

Bosphorus Diplomasi Forumu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemine yönelik tartışmalara değindi. Tekin, "Şu an ne bizim gündemimizde, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak" ifadelerini kullandı.

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Sınav Sisteminde Yeni Dönem Başlıyor: Bakan Yusuf Tekin'den Net Mesaj
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sisteminin değiştirileceği yönünde çıkan tartışmalara dair değerlendirmelerde bulunarak böyle bir gündemlerinin olmadığını ifade etti.

'NE BİZİM NE DE YÖK'ÜN GÜNDEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK'

Bakan Tekin sınav sistemindeki değişiklik iddialarına ilişkin, “Şu an gündemimizde ne bizim, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Yani ne liselere geçiş, ne üniversiteye geçiş için. Ama ne değişmesi lazım?

HEM MEB HEM ÖSYM YENİ SORU HAVUZU OLUŞTURUYOR

Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavlar müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki yıl, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak. Öyle olmak zorunda zaten.

'YAPACAĞIMIZ DEĞİŞİKLİK SADECE BU'

Mesela diyelim ki bir konu ortaöğretim lise müfredatından çıkartıldıysa ondan soru sormayacağız demektir. Yapacağımız değişiklik sadece bu. Birileri 'sınav sistemini şöyle değiştiriyorlar, böyle değiştiriyorlar' diye bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar sağda solda. Ben görünce ben de şaşırıyorum nereden çıkartıyorlar bunları. Öyle bir şey yok. Sınavla ilgili hiçbir değişiklik şu an gündemimizde yok” diyerek yanıt verdi.

Kaynak: DHA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yusuf Tekin ÖSYM YÖK LGS YKS
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