Bursa-İzmir Yolunda Yangın, Trafik Durma Noktasına Geldi

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Edinilen bilgiye göre, Başköy Mahallesi İzmir Yolu üzerinde bir tarlada anız yangını meydana geldi. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler İzmir yoluna kadar ulaştı.

YANGIN NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bursa-İzmir kara yolu İzmir gidiş istikameti alevler sebebiyle bir süreliğine trafiğe durduruldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

Kaynak: İHA