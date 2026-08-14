Diyarbakır'da 'Kuduz' Alarmı: Kedinin Isırdığı Çocuk Entübe Edildi

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi kırsal Büyükadı Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce 4 yaşındaki N.K. isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Aile, çocuğu hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı.

Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

KUDUZ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, konuya dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vakanın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatılmış; temaslı olduğu belirlenen kişilere gerekli kuduz profilaksisi uygulanmaya başlanmıştır. Bölgede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir"

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede gerekli tedbirleri aldığı, saha çalışmalarını başlattığı ifade edildi.

Kaynak: İHA