Kılıçdaroğlu’nun Talebine TBMM’den Ret: YENİ Parti’ye Verilecek

TBMM Başkanlığı, Kılıçdaroğlu’nun CHP’den YENİ Parti’ye geçen milletvekillerinin kullandığı odaların CHP’ye tahsis edilmesi yönündeki talebini reddetti. Kararla birlikte Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin, ana muhalefet partisi YENİ Parti’nin yönetimiyle aynı katta yer alması bekleniyor.

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Kılıçdaroğlu’nun Talebine TBMM’den Ret: YENİ Parti’ye Verilecek
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Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçen milletvekillerinin TBMM’de kullandığı odaların CHP’ye tahsis edilmesi için Meclis Başkanlığı’na başvurmuştu. TBMM Başkanlığı, yapılan değerlendirmeyi tamamlayarak kararını CHP ve YENİ Parti yönetimine bildirdi.

ODALAR YENİ PARTİ’DE KALDI

Alınan karara göre, Meclis’te ana muhalefet partisi konumunda bulunan YENİ Parti’nin grup yönetiminin kullandığı odalar YENİ Parti’ye tahsis edilmeye devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı Genel Başkanlık odasının CHP’ye verilmesi yönündeki talebi de kabul edilmedi.

Buna göre Özel, mevcut Genel Başkanlık odasını kullanmaya devam edecek. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kullandığı oda da Yeni Parti’de kaldı. Daha önce CHP tarafından kullanılan Grup Yönetim odası ile grup başkanvekillerine ayrılan odalardan birinin ise CHP’ye tahsis edildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL AYNI KATTA OLACAK

TBMM Başkanlığı’nın kararıyla birlikte CHP ve YENİ Parti yönetiminin Meclis’te aynı katta yer alması bekleniyor. Kılıçdaroğlu için, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in odasının karşısındaki odanın tahsis edilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Böylece CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi ayrışmanın ardından Meclis’teki oda düzeninde de dikkat çeken bir tablo ortaya çıkmış olacak.

Kaynak: ANKA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP YENİ Parti
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