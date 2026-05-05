Kocaeli'de Kediye Yağ Çözücülü İşkenceye Adli Kontrol!

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde vicdanları yaralayan bir hayvana eziyet yaşandı. 3 Mayıs günü Kayacık Mahallesi’ndeki bir zincir marketin önünde yaşanan olayda, market çalışanı A.A. (43), sevgi bekleyen bir sokak kedisine kimyasal maddeyle saldırdı.

ÖNCE ÇAĞIRDI, SONRA SPREY SIKTI

Görgü tanıkları ve cep telefonu kameralarına yansıyan dehşet anlarında A.A.’nın, kediye “Gel annem gel” diyerek seslendiği duyuldu. Kendisine yaklaşan savunmasız hayvanın yüzüne elindeki yağ çözücü spreyi sıkan kadın, kedinin kaçarak bir otomobilin altına sığınmasına rağmen peşini bırakmadı.

Aracın altına kaçan hayvana kimyasal sıkmaya devam eden A.A.’nın o anları, çevredeki bir vatandaşın “Yazık hayvana” tepkisiyle kayıt altına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen A.A. kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Olayın yaşandığı zincir market ise kurumsal bir açıklama yayımlayarak sürece dahil olan personelin işine son verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, görüntülerin derin üzüntü yarattığı vurgulanarak, "Söz konusu şahsın iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Sokak kedisinin sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürerken, kamuoyu zanlıya verilen "adli kontrol" kararına tepki göstermeye devam ediyor.

Kaynak: DHA