Kediye Vahşet Kamerada! 'Gel Annem Gel' Diye Çağırdı, Yüzüne Kimyasal Sıktı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kadın, çağırdığı sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anların sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının sokak kedisine yönelik davranışı büyük tepki çekti. Kayacık Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir kadın market önünde bulunan kediyi “Gel annem gel” diyerek yanına çağırdı.

Kadın, elindeki yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı. Kaçan kedi bir aracın altına sığınırken, şüphelinin burada da sprey sıkmaya devam ettiği görüldü. Bir süre sonra kedi bölgeden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay, çevrede bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

