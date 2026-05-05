Kadıköy'den Vapura Binip Ortadan Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindikten sonra kaybolan Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu.

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 2 Mayıs saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi. Çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.

44 YAŞINDAKİ MAKHFURA HUSEYNOVA OLDUĞU BELİRLENDİ

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi. Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çantanın Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki Makhfura Huseynova'ya ait olduğu belirlendi. Kadıköy iskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova'nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti. Görüntüler kayıp kadının kızı Nigar Yusifli'ye de izletildi. Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.

BEŞİKTAŞ'TA VAPURDAN İNMEDİĞİ BELİRLENDİ

Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede Huseynova'nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı. Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede vapurdaki kameraların 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı. Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti'ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik'e ait 1 botla denizde arama çalışması gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİ HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA BULUNDU

Olayın ardından İstanbul Boğazı2nda yapılan arama çalışmaları sonucunda Makhfura Huseynova cansız bedenine Haydarpaşa açıklarında ulaşıldı. Huseynova'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Makhfura Huseynova'nın Kadıköy'den vapura bindiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Huseynova'nın diğer yolcularla birlikte vapura bindiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA-İHA

