Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Siber Güvenlik Zirvesi

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, artan siber tehditlere karşı yeni tedbirler ve 2024-2028 Ulusal Strateji ele alındı.

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.

TEDBİRLER KONUŞULDU

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, siber güvenlik alanındaki güncel gelişmeler ve atılacak adımlar ele alındı. Kurulun ilk toplantısında, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda gelinen aşama değerlendirildi. Teknolojik gelişmeler ve artan dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan siber tehditlere karşı alınması planlanan yeni tedbirler de gündemde yer aldı.

MİLLİ ÇÖZÜMLER ELE ALINDI

Toplantıda ayrıca siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı’nın teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Başkanlığın görev alanına “dijital devlet” başlığı da eklenirken, bu kapsamda mevzuat çalışmaları ile ulusal strateji ve eylem planlarının hazırlanması görevleri genişletildi.

Kaynak: AA

