CHP Lideri Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Rekabet Konusu Değil, Ortak Sorumluluk Alanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında da konuşan Özel, bu meselenin rekabet konusu olmadığına dikkat çekerken, süreci bir muhalefet alan olarak görmediklerini belirtti. Özel, süreçte inisiyatif almaya devam edeceklerini de vurguladı.

'HEPİMİZ İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUK'

Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye, PKK’nın silah bırakması ve demokratikleşme adımlarının atılması… Bunlar hep birlikte imza attığımız raporun 6. ve 7. bölümlerinde yer alan konulardır. Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz, bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır" şeklinde konuştu.

'İNİSİYATİF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Özel sözlerini, "CHP olarak; katıldığımız komisyon, altına imza attığımız rapor doğrultusunda; barışı savunan, demokrasiyi güçlendiren, AİHM ve AYM kararlarını esas alan, yargı alanındaki sorunları çözen ve PKK’nın silahsızlandırılmasını hedefleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Türkiye’de iç sorunların çözülmesi; Suriye, İran ve Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinde yaşayan tüm Kürtlerin kendi ülkelerinde birlik, beraberlik ve eşitlik içinde yaşayacağı bir geleceğin inşası için inisiyatif almaya devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

'NEREDE DURULMASI GEREKTİĞİNİ BİLEN BİR PARTİYİZ'

Özel "Biz, Türkiye’nin hem komşularıyla hem de dünyayla ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin iç cephesinin en güçlü olması gereken dönemlerde nerede durulması gerektiğini bilen bir partiyiz. Kimse kusura bakmasın; biz ne pazarlıkla kurulan ne de ayrılıkla var olan bir partiyiz. Attığımız her adımı kararlılıkla atarız. Önce Türkiye Cumhuriyeti devletini, sonra partimizi, ardından kendimizi düşünürüz. Duruşumuz nettir. Bu parti iktidara yürüyor; iktidara hazırız ve her türlü sorumluluğu almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi