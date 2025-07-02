Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çalışma Ofisi Satışa Çıkarıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin ardından tuttuğu Ankara tuttuğu ofisi 43 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çalışma Ofisi Satışa Çıkarıldı
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Eski Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultay sürecinin ardından kullanmaya başladığı Ankara’daki çalışma ofisi satışa çıktı.

Eski CHP liderinin çalışma ofisi 43 milyon liraya satışa çıkarıldı.

CHP’nin 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen ve iptali için hukuki girişimlerde bulunulan kurultayda genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetteki aktif rolünü sürdürmek amacıyla kısa süre içinde kendisine bir çalışma ofisi tutmuştu. Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alan ve daha önce İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi gibi 6’lı Masa bileşenlerinin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan bölgede bir ofis kiralamıştı.

Dubleks olarak tasarlanan ve üç odadan oluşan ofiste Kılıçdaroğlu, siyasi görüşmelerini yürüttü. Ofis zaman zaman finansmanı üzerinden tartışma konusu olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çalışma Ofisi Satışa Çıkarıldı - Resim : 1

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