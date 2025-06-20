Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Öldü; Soruşturmada 3 Tutuklama

Şırnak’ta 2 aile arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan 32 yaşındaki Asker Yılmazer'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Öldü; Soruşturmada 3 Tutuklama
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 32 yaşındaki Asker Yılmazer hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

17 Haziran'da gece saatlerinde Aytış ve Kösen ailelerinin çocukları arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya, yetişkinler de karıştı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi kara yolunda da sürdü. Kavgada, aileleri ayırmaya çalışırken silahla vurulan Asker Yılmazer ve taraflardan 6 kişi yaralandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yılmazer, kurtarılamadı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, 18 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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