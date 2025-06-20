Bingöl’de 3 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
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Bingöl’de Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA