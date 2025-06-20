Emniyetten Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 2 iş yerine gerçekleştirilen operasyonda tütün ve makaron ele geçirildi.
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 iş yerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 45 bin 520 adet boş ve dolu makaron, 11 bin 950 gram kıyılmış tütün ve 4 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet güçleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.
Kaynak: İHA