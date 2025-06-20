Siyah Çayda İnanılmaz Sahtekarlık! Zincir Markette Satılıyordu

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Gıda sahtekarları vatandaşların canı tehlikeye atmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlığın listesinde birçok ürün kendisine yer bulurken, çayda yapılan hile pes dedirtti.

Akboz Helen marka ve Seylon marka çayda gıda boyası tespit edildi.

Bakanlık söz konusu markalar için harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ ile ‘sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ listesini sık sık güncellerken zaman zaman vatandaşların sık sık evine aldığı gıdalar da bu listede kendisine yer buluyordu.