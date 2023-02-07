Kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed de enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta Serap Apartmanı enkazında kalan kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed de kurtarıldı. Muhammed'in kurtarılması büyük sevinç yarattı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler birçok yapının yıkılmasına neden oldu.

Merkez Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Serap Apartmanı da depremde çöktü. Apartmanda mahsur kalan iki kardeşten biri olan 5 yaşlarındaki Şahin, ekiplerin çalışmasıyla 30 saat sonra kurtarılmıştı.

Aynı enkazdan güzel bir haber daha geldi. Şahin'in ağabeyi 8 Muhammed'e de ekipler ulaştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda enkaz altında kalan Muhammed 32 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Muhammed’in kurtarılmasıyla çevredekiler büyük bir sevinç yaşadı.

 

Kaynak: İHA

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