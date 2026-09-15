'Kara Haydar'ın Altınlarıyla İlgili Flaş Gelişme: Bilirkişi Raporuyla Gerçek Ortaya Çıktı

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen Çağla Öz'ün milyonluk para trafiğinin yanı sıra kamuoyuna 'servet gösterisi' olarak yansıyan düğün mercek altına aldı.

97 PARÇA ÜRÜN TEK TEK İNCELENDİ

tv100'ün haberine göre soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda takı bilirkişiye gönderildi. Dosyaya giren raporda 97 parça ürünün gramı, ayarı ve niteliği tek tek incelendi. Yapılan incelemelerin ardından düğündeki altın şovunun önemli bölümünün gerçek altından oluşmadığı ortaya çıktı.

YARISINDAN FAZLASI SAHTE

Bilirkişi incelemesine göre 97 parçanın yalnızca 19'u 8, 14 veya 22 ayar altın olarak tespit edildi. 76 parça için ise rapora açıkça “altın olmayan” ibaresi düşüldü. Geriye kalan iki parçadan birinin gümüş renkli bileklik, diğerinin ise üzerinde “925 ayar” ibaresi bulunan gümüş kolye olduğu belirlendi. Böylece incelemeye gönderilen 97 parçanın 78'inin altın olmadığı ortaya çıktı.

58 BİLEZİK ALTIN ÇIKMADI

Bilirkişi raporunun en çarpıcı tespitlerinden biri bileziklerde yapıldı. Rapora göre; 21 adet, toplam 388,6 gram ağırlığındaki burma bileziğin altın olmadığı, 37 adet, toplam 611 gram ağırlığındaki desenli bileziğin de altın olmadığı belirlendi. Böylece düğünde altın görüntüsüyle sergilendiği değerlendirilen 58 bileziğin bilirkişi incelemesinde altın olmadığı tespit edildi.

KÜLÇE ALTIN, 2 METRELİK ZİNCİR VE KEMER DE SAHTEYMİŞ

Sadece bilezikler değil, üzerlerinde altın gramajını ve milyem değerini çağrıştıran ibarelerin bulunduğu çok sayıda “külçe” de bilirkişiye takıldı. Rapora göre; “1 gram 22 ayar örnektir” ibareli 3 ürün, “0,50 gram 22 ayar örnektir” ibareli 4 ürün, “2,5 gram 995.0 milyem örnektir” ibareli 3 ürün, “50 gram 995.0 milyem örnektir” ibareli bir ürün ve “5 gram örnektir” ibareli bir ürünün altın olmadığı belirlendi.

78 gramlık Halep zincirinin, 170 gram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki burgulu zincirin, iki künyenin, 176,50 gramlık sarı renkli kemerin ve 52,12 gramlık Hint kolyenin altın olmadığı rapora geçirildi.

GERÇEK ALTINLARIN DEĞERİ 6,6 MİLYON TL

Bilirkişi, gerçek altın olduğu tespit edilen ürünlerin değerini de hesapladı. Rapora göre 1.030,89 gram 22 ayar altının kuyumcu alış değeri 6 milyon 346 bin 313 lira 47 kuruş, 76,48 gram 14 ayar altının değeri 289 bin 736 lira 83 kuruş, 12,19 gram 8 ayar altının değeri ise 23 bin 90 lira 29 kuruş olarak belirlendi. Buna göre gerçek altınların rapor tarihindeki toplam kuyumcu alış değeri yaklaşık 6 milyon 659 bin TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi