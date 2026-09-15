Suç Örgütlerine Ağır Darbe: Bir Günde 2 bin 477 Gözaltı, Bakan Çiftçi'den 'Peşinizdeyiz' Mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların açıldığı ilk gün organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi. Amasya'da gazetecilere konuşan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda bin 8 kişiyi gözaltına aldık. Siber dünyada daha çok ilan veren, eleman devşirmeye çalışan, tehdit eden suç örgütlerine yönelikti. Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış oldu. Neredeyse bir gün içerisinde 3 bin 500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı. Bu hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelikti hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olarak Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü operasyonların neticesiydi. Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek.

'PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

* Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam. Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurtdışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurtdışında da takip ediyoruz.

'73 BİN HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRDİK'

* Biz hem sokakta hem de siber alemde devriye atıyoruz. Yeşil vatan, mavi vatan, gök vatan diyoruz. Siber vatanda da huzuru ve asayişi sağlamakta görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı da 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Attığımız devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesini kapattık. Her ne kadar suçlar siber alemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar.

Kaynak: AA