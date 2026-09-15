'Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz’ün İfadesi Ortaya Çıktı: Düğündeki Altınların Sırrını Anlattı

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“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz, verdiği ifadede düğünde kullanılan takıların tamamının kiralık olduğu yönündeki eşinin söylemine rağmen bazı altınların satın alındığını bildiğini belirtti. Öz, düğünde takılan iki kelepçe ile bir Kalküta kolyenin daha önce nişan töreninde de kendisine takıldığını, ardından düğünde yeniden kullanıldığını anlattı.

TAÇ, KEMER VE ZİNCİR REKLAM KARŞILIĞI KİRALANMIŞ

Düğünde dikkat çeken taç, kemer ve zincirle ilgili de bilgi veren Öz, söz konusu takıların bir kuyumcudan reklam anlaşması kapsamında kiralandığını söyledi. Bu kararı eşiyle birlikte aldıklarını belirten Öz, taç, kemer ve zincirin düğünün ardından kuyumcuya geri verildiğini ifade etti. Öz, düğün sırasında kendisine takılan bazı bileziklerin Mehmet Fatih Tançalan tarafından nereden temin edildiğini bilmediğini de söyledi. Düğünden sonra takıların kendisinden alındığını ve eşi tarafından götürüldüğünü belirten Öz, daha sonra Muradiye’deki bir odunlukta ele geçirilen valizde bu altınları gördüğünü aktardı.

'İMİTASYON OLDUĞUNU HABERLERDEN ÖĞRENDİM'

Valizde bulunan bazı bileziklerin imitasyon olduğunu sonradan haberlerden öğrendiğini söyleyen Öz, düğün sırasında bu durumdan haberdar olmadığını belirtti. Öz, düğünde neden bu kadar fazla altın takıldığını eşine sorduğunu, Tançalan’ın ise bölgedeki aşiret düğünlerinde bu miktarda altının takılmasının olağan olduğunu söylediğini aktardı.

'GÖSTERİŞİ VE HAVA ATMAYI SEVEN BİRİDİR'

Çağla Öz ifadesinde eşi Mehmet Fatih Tançalan’ın yaşam tarzına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Öz, “Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyasında, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir” dedi. Altınları hiçbir zaman kendisine ait olarak görmediğini belirten Öz, nişan töreninden sonra takılan altınların da düğünün ardından takılarla birlikte eşi tarafından alındığını söyledi. Öz, “Altınların kaynağını kendisine sormadım. Düğünde takılan altınları ben hediye olarak kabul ederim. Burası da aşiret bölgesi olduğu için normal kabul ettim” ifadelerini kullandı. Düğünde takılan altınların misafirlerden tek tek toplandığını ve daha sonra toplu şekilde eşi tarafından kendisine takıldığını belirten Öz, takıların bu şekilde kendisine ulaştığını anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi