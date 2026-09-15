Rasim Ozan Kütahyalı İfade Vermeye Gitmişti! Savcılıktan Dikkat Çeken Yalanlama Geldi

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrıldığını duyurmasının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık, Kütahyalı’nın ifadeye çağrılmadığını ve adliyeye ziyaret amacıyla geldiğini belirterek herhangi bir ifade alma işlemi yapılmadığını bildirdi.

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Rasim Ozan Kütahyalı İfade Vermeye Gitmişti! Savcılıktan Dikkat Çeken Yalanlama Geldi
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Rasim Ozan Kütahyalı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ensonhaber’de yayımlanan YouTube videoları ve kaleme aldığı yazılar nedeniyle soruşturma kapsamında bildiklerini ve tanıklıklarını aktarmak üzere Silivri Adliyesi’ne geldiğini belirtti.

'TÜM HADİSELERİ ANLATACAĞIM'

Kütahyalı,"Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım" dedi.

SENARİSTLERİN ARDINDAN KÜTAHYALI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada “Kurtlar Vadisi” dizisindeki bazı infaz sahneleri ile gerçek olay arasındaki zamanlama da mercek altına alındı. Bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da dün “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 10 Kasım 2011’de yayınlanan 136. bölümde “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin bir hücrede tutulduğu, ardından Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler yer aldı. Yaşar Ağa tarafından darbedilen karaktere, İlhan isimli kişinin “Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” sözleriyle tehditte bulunduğu aktarıldı. Bu bölümün ekrana gelmesinden iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.

SAVCILIKTAN YALANLAMA GELDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı: "Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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