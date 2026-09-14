'Vanlı Kara Haydar' Soruşturmasında Yeni Gelişme! Eşi Çağla Öz Tançalan Adliyede

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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan ve tutuklu bulunan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz Tançalan’ın mal varlıkları mercek altına alınırken, sosyal medya paylaşımlarındaki lüks yaşam tarzı ile düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağına ilişkin araştırma yürütülüyor.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMAYA KONU OLDU

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün Van’da gerçekleştirilen düğünlerine ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Paylaşımların ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih Tançalan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Söz konusu madde, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama fiilini düzenliyor.

MASAK ARAŞTIRMASI TALEBİ

Tançalan’ın sosyal medyada yer alan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüklü miktardaki altınlar konusunda da mali inceleme başlatıldı. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) araştırma yapılması talep edildi.

MEHMET FATİH TANÇALAN TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 8 Eylül’de evinde gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, çıkarıldığı hakimlik tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı. Tançalan’ın ardından eşi Çağla Öz Tançalan da 12 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Öz Tançalan, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA