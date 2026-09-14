Sanal Dünyada Tetikçi Avı: MİT ve Emniyet'ten 48 İlde 1008 Şüpheliye Kıskaç

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İçişleri Bakanlığı, 'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik 48 ilde düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalarda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da yer aldı.

TETİKÇİLİK VE SUÇ PROPAGANDASI İDDİASI

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi bulmaya yönelik paylaşımlar yaptığı veya tetikçilik faaliyetinde bulunmaya çalıştığı belirtildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesaplarında suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı, örgütsel faaliyetlerini bu platformlar üzerinden duyurmaya çalıştığı ve suç örgütleri arasındaki husumet ile rekabeti sosyal medyaya taşıdığı tespit edildi. Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin suç faaliyetlerini normalleştirmeye yönelik algı oluşturmaya çalıştığı ve sosyal medya üzerinden örgütlere yeni üyeler kazandırmayı hedeflediğinin belirlendiği kaydedildi.

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. Açıklamada operasyonlarda görev alan polis ekipleri, ilgili başkanlık ve daireler, MİT Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edilerek çalışmalarında başarı dileğinde bulunuldu.

'EKRANLARIN ARKASINA SAKLANANLARA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA