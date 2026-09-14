Okullar Açılıyor: İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Olacak

İstanbul'da bugün okulların açılmasıyla birlikte bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım 06.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

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Okullar Açılıyor: İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günlerinde alınacak önlemler kurumların ortak eylem planı kapsamında ele alındı. Toplantıda İBB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ortak eylem planı da konuşuldu.

ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul’da bugün (14 Eylül pazartesi) bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İstanbul genelinde 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel görev yapacak. Okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda 8, maddi hasarlı kazalara müdahale etmek üzere ise 33 çekici hazır bulunacak. Okul güzergahlarında 30 Yerinde Çözüm Aracı ve 60 personel görev yapacak.

Kaynak: AA

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