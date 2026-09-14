Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde! Mezarın Açıldığı Gün 'Tarihi İnfaz' Videosu Paylaşıldı, Apar Topar Silindi

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaristlerinin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrılması dikkat çekti. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadeye çağrılmasının ardından dizide yer alan bazı sahne ve detaylar da yeniden gündeme geldi. Soruşturmayla birlikte dizide kullanılan bir aracın plakası sosyal medyada tartışılırken, yapımın eski yönetmeni Osman Sınav’ın yıllar önce yaptığı ve gizemli bulunan açıklaması da yeniden gündeme taşındı.

PLAKA DETAYI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç sosyal medyada dikkat çekti. Plakadaki 'FG' harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i simgelediği, '7061' sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini ifade eden '16.07' tarihine işaret ettiği iddia edildi.

OSMAN SINAV’IN YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Dizinin eski yönetmeni Osman Sınav’ın geçmişte yaptığı bir açıklama da soruşturmanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.Sınav, “Kurtlar Vadisi’nin yönetmenliğini neden bıraktınız?” sorusuna, “Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek” yanıtını vermişti.

KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAYINLANAN SAHNE DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 'Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011’de yayınlanan 136. bölümünde 'Kazım Kaşifoğlu' adlı karakter bir hücrede tutuluyor ve Polat Alemdar’ın hediyesi olarak Yaşar Ağa’ya teslim ediliyordu. Yaşar Ağa’nın darbettiği Kaşifoğlu hakkında yanında bulunan İlhan isimli karakterin, “Kaşifoğlu! Azrail’in benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” şeklinde tehditte bulunduğu belirtildi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca birkaç gün sonra, 13 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybettiği hatırlatıldı. İlgili sahnelerde Kazım Kaşifoğlu’nun spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylediği, duş aldığı ve ardından 'Kara' karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekrana yansıdı.

MEZARIN AÇILDIĞI GÜN 'TARİHİ İNFAZ' VİDEOSU PAYLAŞILDI

Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden yürütüldüğü günlerde dikkat çeken başka bir gelişme daha yaşandı. Kozinoğlu’nun mezarının açıldığı gün, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin resmi YouTube hesabında 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin ölüm sahnesi paylaşıldı. Dizinin Kozinoğlu’ndan esinlenilerek oluşturulduğu iddia edilen karakterin ölüm sahnesinin yer aldığı videonun açıklamasında, “İhanetin bedeli ağır oldu, Kaşifoğlu’na tarihi infaz” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu video kısa süre sonra kanaldan kaldırıldı.

DİZİDEKİ SAHNELERLE GERÇEK OLAYLARIN TARİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında yaşanan ölüme ilişkin yeniden açılan soruşturmada, dizinin senaristlerinin “bilgi sahibi” olarak ifadeye çağrılması kararlaştırıldı. Soruşturma kapsamında dikkat çekilen zamanlamalara göre, 10 Kasım 2011’de yayınlanan 136. bölümde Kazım Kaşifoğlu’nun tehdit edildiği sahne ekrana geldi. 12 Kasım 2011 tarihinde ise Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. 8 Aralık 2011’de yayınlanan 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu, 'Kara' isimli karakter tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilmesi sonucu öldürüldü. Senaryoda bu ölümün kayıtlara kalp krizi olarak geçtiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi