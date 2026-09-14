İstanbul’da Kiralık Sosyal Konut Başvuruları Başladı! İşte İlçe İlçe Kiralar

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İstanbul’da vatandaşların daha uygun fiyatlarla konuta erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimlerinin ve konut teslimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor. Proje kapsamında İstanbul 4 ayrı bölgeye ayrılırken, konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak.

KİRALAR 10 BİN LİRACAN BAŞLAYACAK

Bölgedeki rayiç bedellerin altında kira imkanı sunulması hedeflenen projede aylık kira tutarları 10 bin liradan başlayacak. Ödenecek kira bedeli, konutun büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

12 İLÇEDE TOPLAM 1071 KONUT KİRALANACAK

Projede kiralık sosyal konutların dağılımı 4 bölge üzerinden gerçekleştirilecek. İlk bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da toplam 291 konut bulunuyor. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut tahsis edilecek. Üçüncü bölgede Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 konut yer alırken, dördüncü bölge olan Arnavutköy’de 90 konut kiraya verilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Başvurularda bazı gelir ve ikamet şartları aranacak. Buna göre başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük son 12 aydaki aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin liranın üzerinde olmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin en az 1 yıldır İstanbul’da ikamet ediyor olması şartı bulunuyor. Projeye başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi