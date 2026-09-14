Öğrencileri Odaya Girince Fark Etti! Güreş Antrenörü Odasında Ölü Bulundu

Bursa’da görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında hareketsiz bulunan 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş hayatını kaybetti. Sporcuların ihbarı üzerine merkeze sevk edilen ekipler, Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini belirlerken cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Öğrencileri Odaya Girince Fark Etti! Güreş Antrenörü Odasında Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde görev yapan 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş, kaldığı odada yaşamını yitirmiş halde bulundu.

SPORCULAR ODASINDA HAREKETSİZ BULDU

Atıcılar Mahallesi’nde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görev yapan Gümüş’ten bir süre haber alamayan sporcular, antrenörün odasına girdi. Gümüş’ü hareketsiz halde gören öğrenciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine merkeze polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeki Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğrencileri Odaya Girince Fark Etti! Güreş Antrenörü Odasında Ölü Bulundu - Resim : 1

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Gümüş’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa Güreş Güreşçi
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Okullar Açıldı, İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Başladı! 18 Bin Servis Yollara Çıktı Okullar Açıldı, İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Başladı
Doktorlar Kanserden Şüphelendi: Geçmeyen Öksürük ve Kilo Kaybıyla Hastaneye Gitti! 41 Yaşındaki Adamın Akciğerinden Kemik Çıktı 41 Yaşındaki Adamın Akciğerinden Kemik Çıktı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Okullar Açılıyor: İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Olacak Okullar Açılıyor: İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Olacak
Okulların Açıldığı Sabah Düğmeye Basıldı: Çete Ağlarına Ağır Darbe! 2 Bin 447 Şüpheliye 'Sokaklar Güvende' Kıskacı Çete Ağlarına Ağır Darbe! 2 Bin 447 Şüpheliye 'Sokaklar Güvende' Kıskacı
MASAK Raporu Oyunu Bozdu: 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Bir Can Kaybı Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Bir Can Kaybı
Öğrencileri Odaya Girince Fark Etti! Güreş Antrenörü Odasında Ölü Bulundu Güreş Antrenörü Odasında Ölü Bulundu