Öğrencileri Odaya Girince Fark Etti! Güreş Antrenörü Odasında Ölü Bulundu

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde görev yapan 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş, kaldığı odada yaşamını yitirmiş halde bulundu.

SPORCULAR ODASINDA HAREKETSİZ BULDU

Atıcılar Mahallesi’nde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görev yapan Gümüş’ten bir süre haber alamayan sporcular, antrenörün odasına girdi. Gümüş’ü hareketsiz halde gören öğrenciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine merkeze polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeki Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Gümüş’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA