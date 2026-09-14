Okullar Açıldı, İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Başladı! 18 Bin Servis Yollara Çıktı

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Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İstanbul’da ise okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik arttı.

YAKLAŞIK 18 BİN SERVİS TRAFİĞE ÇIKIYOR

İstanbul’da bugün yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ilk gün oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla çeşitli önlemler aldı. İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bugün okulların başlangıç saati 10.00’a, ders bitiş saati ise 15.00’e çekildi. Böylece okul ve mesai trafiğinin aynı saatlerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

YOĞUNLUK YÜZDE 45'E ÇIKTI

Ancak alınan önlemlere rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren kentin ana arterlerinde ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu görülmeye başladı. Saat 08.55 itibarıyla İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyesinde ölçülürken, yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

TOPLU ULAŞIMA EK SEFERLER KONULDU

İstanbulluların özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmesini teşvik etmek amacıyla İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında kapasite artırıldı. Bugün 06.00 ile 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı. Alınan tedbirler kapsamında toplam 3 bin 665 ilave sefer yapılması planlanıyor. Ek seferlerle yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi ve İstanbul trafiğinden yaklaşık 674 bin 809 aracın çekilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA