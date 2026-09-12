Doktorlar Kanserden Şüphelendi: Geçmeyen Öksürük ve Kilo Kaybıyla Hastaneye Gitti! 41 Yaşındaki Adamın Akciğerinden Kemik Çıktı

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki, 1 çocuk babası Mehmet Polat; geçmeyen öksürük, halsizlik ve ciddi kilo kaybı şikayetleri üzerine Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde sağ akciğerinde şüpheli bir lezyon tespit edilen Polat için ileri inceleme ve tedavi süreci başlatıldı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok ve ekibinin değerlendirmeleri sonucunda önce bronkoskopi uygulanmasına karar verildi. Ağız yoluyla hava yollarının kamera ile incelendiği işlem ve ardından yapılan tahlillerden kesin sonuç alınamayınca, konsey kararıyla VATS adı verilen kapalı ameliyat yöntemine geçildi.

AMELİYATTA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

7 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda hızlı patoloji incelemesiyle hastanın kanser olmadığı belirlendi. Ameliyat sırasında akciğerdeki şüpheli bölgenin, yabancı bir cisme bağlı oluşan granülasyon dokusu olduğu anlaşıldı. Bölgeden yaklaşık yarım santimetrelik kemik dokusu çıkarılırken, kemik ve çevresindeki dokular da alındı.

'BUNDAN SONRA BİRAZ ZOR YERİM'

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Polat, yoğun öksürük, halsizlik ve hızlı kilo kaybı nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi. Polat, “Açıkçası kitle olduğunu düşünüyordum, beni bayağı rahatsız ediyordu, aşırı derecede kilo kaybım vardı. Kemiği seven biriyim, olması da bence normal diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı ama bundan sonra biraz zor yerim” ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Polat, benzer şikayetler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtti.

2 HAFTADA 7 KİLO VERDİ

Doç. Dr. Onur Derdiyok, hastanın uzun süredir sigara kullandığını ve yaklaşık 2 haftada 7 kilo verdiğini söyledi. Ateş ve enfeksiyon bulgularının da bulunduğunu belirten Derdiyok, görüntülemelerde sağ akciğerde bir lezyon tespit edilmesinin ardından medikal tedavi uygulandığını aktardı.

'YARIM SANTİMLİK LEZYON ÇIKTI'

Tedavi sonrası enfeksiyon değerlerinde düşüş olmasına rağmen radyolojik görüntüde gerileme görülmeyince bronkoskopi yaptıklarını anlatan Derdiyok, alınan örneklerden sonra PET incelemelerine ve konsey kararıyla ameliyata geçildiğini ifade etti. Derdiyok, operasyon sırasında bronş bölümünün açıldığını ve şüpheli alanın çıkarıldığını belirterek, “Gördük ki o, yabancı cisme bağlı meydana gelen granülasyon dokusu. Bu kısım bronştan kesilip alındı, tekrar onarım yapıldı ve yine kapalı bir şekilde ameliyat sonlandırıldı. Kemik dokusu uyumlu, yaklaşık yarım santimlik bir lezyon çıktı” dedi.

KANSERDEN ŞÜPHELENİLDİ

Hastanın sigara kullanması, ani kilo kaybı ve uzun süren öksürüğü nedeniyle görüntülerin başlangıçta kanser şüphesini desteklediğini belirten Derdiyok, ileri merkezlerde yapılan değerlendirmeler sayesinde yabancı cisim ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hastanın ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu ve şikayetlerinin ortadan kalktığını belirten Derdiyok, yabancı cisimlere bağlı dokuların bazı durumlarda uzun süre akciğerde kalabildiğini ifade etti. Derdiyok, yabancı cismin yutulmasının yakın zamanda gerçekleşmiş olmayabileceğini, buna bağlı dokunun oluşmasının yaklaşık 3 ila 6 aylık bir sürede meydana gelmiş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Uzun süren öksürük, zaman zaman ortaya çıkan ateş ve kilo kaybı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Derdiyok, “Akciğerde gördüğümüz her nodül, lezyon kanser değildir, ayırıcı tanılar çok önemli” dedi. Hastanın daha geç başvurması halinde akciğerin tamamının alınmasının gerekebileceğini belirten Derdiyok, erken müdahale sayesinde hastanın akciğer kaybı yaşamadan ameliyat edildiğini ve enfeksiyon ile sepsis gibi daha ciddi sorunların önüne geçildiğini söyledi.

'CİSİM YETERLİ HAVA ALMASINI ENGELLEDİ'

Operasyonun yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirten Derdiyok, akciğere yabancı cisim kaçmasının nadir olmadığını ancak buna bağlı sleeve ameliyatlarının literatürde oldukça az görüldüğünü ifade etti. Yabancı cisim nedeniyle akciğerin orta bölümünde yeterli havalanmanın sağlanamadığını anlatan Derdiyok, sorunlu bölüm çıkarıldıktan sonra bu alanın yeniden havalanmaya başladığını ve önceki opak görüntünün ortadan kalktığını kaydetti.

Kaynak: İHA