Antalya’da Depo Yangını Paniği! Alevler Yanındaki Evi de Sardı, Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ambalaj deposunda başlayarak bitişikteki eve sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Depo ve evde hasar meydana gelirken, içerisinde ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt ürünlerinin bulunduğu depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ambalaj deposunda başlayan ve bitişikteki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak’ta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler deponun yanındaki eve sıçradı.

Antalya’da Depo Yangını Paniği! Alevler Yanındaki Evi de Sardı, Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Antalya’da Depo Yangını Paniği! Alevler Yanındaki Evi de Sardı, Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

DEPO VE EV HASAR GÖRDÜ

Yangının çıktığı depoda ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi ürünlerin bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle depo ile alevlerin sıçradığı evde hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya Yangın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi Kozinoğlu Soruşturmasında 9 Şüpheli Adliyede
CHP’li Vekilden Bakan Kurum’a Dikkat Çeken Övgü! 'Emsali Görülmemiş Bir Başarı Hikayesi' CHP’li Vekilden Bakan Kurum’a Dikkat Çeken Övgü!
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi
Eski MİT’çi Kaşif Kozinoğlu Dosyasında Adli Tıp Devrede, Kemik Örnekleri Gönderildi: Kefenin ve Cesedin Bozulmadığı Ortaya Çıktı 15 Yıl Sonra Mezarı Açıldı
'Vanlı Kara Haydar' Operasyonu Büyüyor: Servet Değerindeki Altınlar Odunluktaki Valizden Çıktı Servet Değerindeki Altınlar Odunluktaki Valizden Çıktı
Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği