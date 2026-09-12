Antalya’da Depo Yangını Paniği! Alevler Yanındaki Evi de Sardı, Yangın Kontrol Altına Alındı

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ambalaj deposunda başlayan ve bitişikteki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak’ta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler deponun yanındaki eve sıçradı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DEPO VE EV HASAR GÖRDÜ

Yangının çıktığı depoda ambalaj, izolasyon, deterjan ve kağıt gibi ürünlerin bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle depo ile alevlerin sıçradığı evde hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA