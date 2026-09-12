CHP’li Vekilden Bakan Kurum’a Dikkat Çeken Övgü! 'Emsali Görülmemiş Bir Başarı Hikayesi'

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalarını sahada sürdürürken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da Kurum ve bakanlık ekibine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erol, Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Trabzon’da gerçekleştirilen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Erol, özellikle deprem bölgesindeki çalışmalar nedeniyle Kurum’a övgülerde bulundu.

Erol, “Sayın Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık kadrosu, Türkiye’de belki de dünyada görülmeyen bir hızla hem deprem sürecinin yönetimiyle ilgili hem de mağdur olan vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının çok hızlı bir sürede yapılmasıyla ilgili emsali görülmemiş bir başarı hikayesi oluşturdular” dedi.

'PLANLANMASI ÇOK KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİLDİ'

Okyanuslar, İklim ve Mavi Ekonomi Üst Düzeyli Bakanlar oturumunda konuşan Erol, bir muhalefet milletvekili olarak Türkiye’de yürütülen çalışmalara katkı sunmak amacıyla toplantıya katıldığını söyledi. Erol şu sözlere yer verdi: "Niye katkı vermeye geldim? Tabii ki doğal olarak çevre sorunu, iklim sorunu denildiği zaman, çevresel etkiler değerlendirildiği zaman bizim ülkemizde bununla ilgili de bir afet yaşandı.2023 yılında 11 ilimizi etkileyen çok büyük bir deprem yaşandı. 10 binlerce can kayboldu, 100 binlerce konut yıkıldı ve o sürecin planlanması çok kolay bir süreç değildi."

'MUHALEFET ETMEK YERİNE...'

Murat Kurum ile bakanlık ekibinin deprem sonrası yürütülen çalışmalarda önemli bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Erol, konutların kısa sürede yeniden inşa edilmesine dikkat çekti. Erol, "Genelde bizim ülkemizde siyasi ilişkiler iktidar partisine, muhalefet partilerin karşıtlığı üzerinden siyaset üretilir. Ulusal meselelerde, milli meselelerde, milli güvenlik meselelerinde ve yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren konularda tam tersine muhalefet etmek yerine çözüm önerileri, alternatif söylemler, yapılan işin doğru değerlendirilmesi gerektiği düşüncesinde olan bir milletvekili ve siyasetçiyim" dedi.

Murat Kurum’un COP31 başkanlığı için doğru bir tercih olduğunu belirten Erol, Bakanlığın çevre alanında yürüttüğü çalışmalara da dikkat çekti. Erol sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'ÜLKEMİZDE KOLAY İŞLER DEĞİL'

"Bu işin 2 ayağı var. Birincisi uygulama ayağı. İkincisi kanun düzenlemeleri. İşte çevre duyarlılığı ile ilgili Meclisimizde birçok kanun geçirdik. Yine 2 gün önce Sayın Bakanımızla birlikte Fethiye'deydik. Fethiye Körfezi'nin temizliği, Kocaeli Körfezi'nin temizliği gibi çevre duyarlılığı, atık malzemelerin, fabrikaların atık malzemelerinin doğaya doğru kazanımı, büyükşehirlerimizin altyapı sorunlarının çözülmesi, arıtma tesislerinin yapılması... Bunlar bizim ülkemizde kolay işler değil.

'ÜLKEMİZ ADINA BAŞARI HİKAYESİ OLUŞTURMUŞTUR'

Ama bu işleri başaran bir bakanımız var ve ben Sayın Bakanımıza gerek parlamentodaki konuşmalarımda gerekse bu tür uluslararası toplantıların düzenlendiği yerlere katıldığım zaman teşekkür ederim. Çünkü bu insanlık adına yapılan bir doğru işi kimin yaptığı önemli değil. İşin doğru yapılıp yapılmadığı önemlidir. Ve Sayın Bakanımız bu konuda ülkemiz adına bir başarı hikayesi oluşturmuştur. Umudumuz, beklentimiz bu deneyimi, tecrübesini COP31 Antalya toplantısında da belki diğer ülkelerden gelen temsilciler, katılımcılar da örnek alarak dünyanın bir sorunu olarak gelen bu sürece katkı verir diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA