Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında 1 muhabir, 1 kameraman ve 7 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından Silivri Adliyesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelendiğini duyurmuştu. Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini hatırlatan Gürlek, hastaneye ulaştığında hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktarmıştı.

KAMERA KAYITLARI VE TIBBİ BELGELER İNCELENDİ

Gürlek, ilk soruşturma kapsamında kamera kayıtları ve tıbbi belgelerin incelendiğini, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu’nun eşinin ifadelerinin alındığını ve 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirtmişti.

10 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANMIŞTI

Dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden ele alınmasının ardından Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararının kaldırıldığını açıklayan Gürlek, soruşturmanın yeniden başlatıldığını bildirmişti. Yeni soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 10’unun yakalandığı ve 1 kişinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunun belirlendiği kaydedilmişti. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

9 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devam eden aşamasında 1 muhabir, 1 kameraman ve 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu 9 şüpheli, bugün Silivri Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin ve olayda üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA