Okulların Açıldığı Sabah Düğmeye Basıldı: Çete Ağlarına Ağır Darbe! 2 Bin 447 Şüpheliye 'Sokaklar Güvende' Kıskacı

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Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik devasa bir operasyon zinciri başlatıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı 14 Eylül sabahı düğmeye basılan ve "SOKAKLAR GÜVENDE" adı verilen operasyonlar, özellikle çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden suç yapılarını tamamen çökertmeyi hedefliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında jandarma ve emniyet teşkilatlarının 148 eş zamanlı baskın gerçekleştirdiğini açıkladı.

78 İLDE 2 BİN 447 ŞÜPHELİ

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, tam 78 Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Uyuşturucu ticaretinden yağmaya, yasa dışı bahisten kara para aklamaya, silah kaçakçılığından şantaja kadar çok geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren yapılara ağır darbe indirildi. İlk aşamada 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakan Gürlek, mücadelenin yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı kalmayacağını, örgütlerin finansal kaynakları ve lojistik ağlarının da tamamen kurutulacağını vurguladı.

DİJİTAL TUZAKLARA VE SOSYAL MEDYA ÇETELERİNE GEÇİT YOK

Operasyonun en dikkat çeken hedeflerinden biri de suçu sosyal medya üzerinden bir güç ve statü unsuru gibi göstererek gençleri ağlarına düşürmeye çalışan yeni nesil suç şebekeleri oldu.

Bakan Gürlek, çetelerin insan kaynağı devşirme kapasitelerini yok edeceklerini belirterek, "Gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı. Bakanlık, operasyonlarda büyük özveri gösteren yargı mensupları ile emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür ederek mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bugün, milyonlarca… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 14, 2026

Kaynak: Haber Merkezi