MASAK Raporu Oyunu Bozdu: 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu

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Türkiye genelinde organize suç örgütleri ve dijital suç şebekelerine yönelik yürütülen mücadeleye bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, siber dünyada yasa dışı yollarla devasa finansal hacim oluşturan bahis çetelerine karşı düğmeye bastı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen operasyon zincirinde, milyarlarca liralık kara para trafiği deşifre edildi.

17,7 MİLYAR LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları liderliğinde yürütülen çalışmalarda, çete üyelerinin hesap hareketleri mercek altına alındı. MASAK ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının incelemeleri sonucunda, şüphelilerin banka ve dijital hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon TL değerinde devasa bir para hareketliliği olduğu saptandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 177 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstihbarat ve teknik takibin tamamlanmasının ardından Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum olmak üzere 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, kurdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine doğrudan aracılık ettikleri, bahis yoluyla elde ettikleri milyarlarca liralık suç gelirini, çeşitli aklama yöntemleriyle finansal sisteme sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bakanlık, vatandaşların huzurunu bozan siber suç yapılarına karşı operasyonların hız kesmeden süreceğini belirterek, kahraman jandarma personeline ve MASAK uzmanlarına teşekkür etti.

8 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 Milyar 750 Milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK… pic.twitter.com/YMiRWTIxdY — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 14, 2026

Kaynak: Haber Merkezi