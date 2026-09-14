Akaryakıt Tabelaları Yine Değişecek! Motorin Kritik Eşiğe Dayanacak

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Akaryakıt zamları devam ediyor. Motorine, salı gününden geçerli 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları, bu zamla birlikte motorinin litresinin 100 TL’ye yaklaşacağını ve tüm zamanların rekorunu kıracağını belirterek, "Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV’den karşılanır mı? Farklı formüller devreye konulur mu? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi günü saat 16.00’da işin rengi ortaya çıkar" dedi.

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM PETROL FİYATLARINI TIRMANDIRDI

Orta Doğu'da enerji tesisleri ve kritik deniz taşımacılığı güzergâhlarına yönelik saldırılar, petrol arzına ilişkin kaygıları artırdı. Gerilim, Brent petrol ile ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrol, 100 doları aştı ve 104-105 dolardan işlem görüyor.

ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları da yükseldi. Motorinin metrik ton fiyatı, bin 371 dolardan bin 520 dolara dek çıktı. Ardından bir miktar gevşedi. Halen bin 479 dolardan işlem görüyor. Küresel fiyat hareketleri önce benzine, ardından da motorine zammı gündeme getirdi Benzine, bugünden geçerli 3 TL 20 kuruş zam yapıldı. Motorine de salı gününden geçerli 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİNE 6 LİRA 62 KURUŞLUK ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynakları yaptıkları açıklamada, "Cuma günü piyasa kapanış değerlerine göre motorine salı günü 6 TL 62 kuruş zam söz konusu" dedi. Kaynaklar, bu zamla birlikte motorinin litresinin 100 TL’ye yaklaşacağını ve tüm zamanların rekorunu kıracağını anımsatarak, "Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV’den karşılanır mı? Farklı formüller devreye konulur mu? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi günü saat 16.00’da işin rengi ortaya çıkar" ifadesini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Mevcut tarifeye göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruş, motorin 89 lira 1 kuruş, LPG ise 34 lira 99 kuruş seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 80 lira 12 kuruş, motorin 88 lira 87 kuruş ve LPG 34 lira 39 kuruştan satılıyor. Başkent Ankara’da benzin 81 lira 25 kuruş, motorin 90 lira 16 kuruş, LPG ise 35 lira 9 kuruş seviyesinde. İzmir’de ise benzinin litresi 81 lira 52 kuruş, motorin 90 lira 43 kuruş, LPG 34 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor.

Kaynak: ANKA