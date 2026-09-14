Döviz Kurlarında Yeni Hafta Mesaisi: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasasında dolar yeni haftaya 48,6190 liradan, euro ise 56,2930 liradan giriş yaptı. Döviz kurlarında haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izleniyor.

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Döviz Kurlarında Yeni Hafta Mesaisi: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
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Küresel ve yurt içi piyasaların yakından takip ettiği döviz kurlarında haftanın ilk açılış rakamları netleşti.

Serbest piyasada 48,6170 liradan alınan dolar, 48,6190 liradan satılıyor. 56,2910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 56,2930 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 48,6050 lira, euronun satış fiyatı ise 56,4710 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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