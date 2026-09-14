Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı

Siyaset sahnesine taze kan olarak giren YENİ Parti, henüz ilk kurultayını bile yapmadan isim değişikliği kriziyle karşı karşıya kaldı. Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği başvurusu sonrası gözler Yargıtay'ın vereceği nihai karara çevrildi.

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Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı
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Türk siyasetinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren YENİ Parti, Yargıtay engeline takılma riskiyle karşı karşıya. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın, iki partinin adlarının seçmende kafa karışıklığı yaratacağı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı resmi itiraz, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Yargıtay'ın ihtilaflı isim başvurusu hakkında YENİ Parti yönetimini resmen bilgilendirdiği ve yasal inceleme sürecini başlattığı öğrenildi.

YARGITAY KARARI 1-2 AY İÇİNDE NETLEŞECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre yapılan isim benzerliği incelemesinin 1-2 ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Parti tüzüğü ve hukukçulardan alınan bilgilere göre; Yargıtay'dan olumsuz bir karar çıkması halinde, partinin logolarını ve ismini değiştirmesi için büyük bir olağanüstü kurultay yapmasına gerek kalmayacak. Olası bir zorunlu değişiklik kararı, partinin en üst karar organı olan Kurucular Kurulu tarafından hızla alınabilecek.

İŞTE MASADAKİ ALTERNATİF İSM

CNN Türk'ün parti kulislerine dayandırdığı habere göre, YENİ Parti yönetiminin öncelikli hedefi ve stratejisi mevcut isimlerini hukuki yollarla sonuna kadar korumak. Ancak yargıdan çıkabilecek ters bir karara karşı B planı da hazır tutuluyor.

Kulislerde sızan bilgilere göre, Yenilik Partisi kurmayları ile krizin çözümü için arka kapı diplomasisi yürütülüyor. İsim değişikliğinin kaçınılmaz olması durumunda masadaki en güçlü alternatifin "Değişim Partisi" olduğu iddia ediliyor.

Parti yönetimi şu aşamada resmi olarak bir isim değişikliğini gündeme almadıklarını belirtse de, tabelanın değişip değişmeyeceği Yargıtay'ın önümüzdeki haftalarda vereceği kararla kesinlik kazanacak.

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Kaynak: CNN Türk

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