İzmir'deki Orman Yangınlarında Bir Acı Haber Daha... Can Kaybı 3'e Çıktı

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Türkiye’nin ormanları günlerdir adeta bir alev kapanının içinde kalırken, yangınları söndürmek için birçok ilde mücadele sürüyor. İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan orman yangını da ancak dün akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, bu yangında can kaybı sayısı 3’e çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı, İzmir Ödemiş’teki yangınla mücadele ederken ağır yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin’in şehit düştüğünü duyurdu.

45 yaşında, 2 çocuk babası Şahin, yangına müdahale sırasında, aracıyla alevlerin içinde kalarak ağır yaralanmış ve İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Ödemiş’teki yangında, yangına müdahale için Konya’dan İzmir’e gelen orman görevlisi ve iki çocuk babası İbrahim Demir ve yangına evinde yakalanan yatalak hasta İbrahim Erkan da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi