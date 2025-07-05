İletişim Başkanı Altun'dan Hayatını Kaybeden Orman İşçisi İçin Başsağlığı Mesajı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin için bir başsağlığı mesajı da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "İzmir Ödemiş’teki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçimiz Ragıp Şahin kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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İletişim Başkanı Altun'dan Hayatını Kaybeden Orman İşçisi İçin Başsağlığı Mesajı
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Türkiye’nin ormanları yangınlara teslim olurken, İzmir’in Ödemiş kentindeki yangın da günler sonra söndürüldü. Yangını söndürmek için mücadele eden orman işçisi Ragıp ŞahiN’den acı haber geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak, şehit olan Şahin için başsağlığı diledi.

Altun, “İzmir Ödemiş’teki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçimiz Ragıp Şahin kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Yüce Allah, Yeşil Vatan’ı korumak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı korusun. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 3'E ÇIKMIŞTI...

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan yangın ancak günler sonra kontrol altına alınabilmişti. Yangınlarda birçok yerleşim yeri alevlere teslim olurken, çok sayıda hayvan da hayatını kaybetmişti.

Yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ödemiş’teki yangına müdahale için Konya’dan gelen 2 çocuk babası İbrahim Demir ve yangında evinde mahsur kalan yatalak hasta İbrahim Erkan yaşamını yitirmişti.

Yangının başladığı andan itibaren sahada bulunan Ragıp Şahin de aracıyla birlikte alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Şahin, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamamıştı.

Şahin, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görev yapıyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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