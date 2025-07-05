Yangınlarla Mücadele Eden Hatay’da Şimdi de Deprem

Hatay’ın Antakya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 6.97 kilometre altında gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Yangınlarla Mücadele Eden Hatay’da Şimdi de Deprem
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Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışan Hatay’da, şimdi de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), bölgedeki 3.5 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı.

AFAD, saat 12.03'te merkez üssü Antakya olan bir deprem yaşandığını bildirdi. Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin kent merkezine yakın olması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini açık alana attı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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