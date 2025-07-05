Yangınlarla Mücadele Eden Hatay’da Şimdi de Deprem
Hatay’ın Antakya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 6.97 kilometre altında gerçekleştirdiğini bildirdi.
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Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışan Hatay’da, şimdi de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), bölgedeki 3.5 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı.
AFAD, saat 12.03'te merkez üssü Antakya olan bir deprem yaşandığını bildirdi. Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-07-05
Saat:12:03:55 TSİ
Enlem:36.27667 N
Boylam:36.16056 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/TZAvoeWryO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin kent merkezine yakın olması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini açık alana attı.
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Kaynak: Haber Merkezi
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