Muğla Datça Açıklarında Korkutan Deprem

Muğla'nın Datça açıklarında bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Muğla Datça Açıklarında Korkutan Deprem
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle yürekler ağızlara geldi.

AFAD’ın yaptığı ilk duyuruya göre depremin büyüklüğü 3.6 olduğu kaydedildi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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