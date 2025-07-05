Muğla Datça Açıklarında Korkutan Deprem
Muğla'nın Datça açıklarında bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle yürekler ağızlara geldi.
AFAD’ın yaptığı ilk duyuruya göre depremin büyüklüğü 3.6 olduğu kaydedildi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
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Kaynak: Haber Merkezi