'Boş Ol' Demek Kusurlu Sayıldı! Yargıtay'dan Emsal Karar

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Türkiye’de boşanma davalarının sayıları artarken, bu davalar için Yargıtay’dan emsal bir karar geldi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine "boş ol, boş ol, boş ol" demek boşanma sebebidir' diyerek üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda eşine bu şekilde davranan kişinin kusurlu olduğuna hükmetti.

İçtihat Bülteni Uygulaması'da yer alan bilgiye göre, Kırşehir'de görülen ve karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, ilk derece mahkemesi, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "boşol boşol boşol" demesini ayrıca kusur saydı ve karşılıklı olarak açılan boşanma davalarının kabulüne karar vererek tarafların boşanmalarına karar verdi.

Eşine 3 kere ‘boş ol’ diyen eşin vekili hükmü istinafa tartışırken, İstinaf incelemesi neticesinde eşin istinaf itirazı esastan reddedildi. Bunun üzerine istinaf itirazı reddedilen eş, bu kez dosyayı temyiz etti. Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların kusur derecelerine ilişkin inceleme yaparak somut olayda tanıkların yanında "boş ol boş ol boş ol" diyen erkek eşin kusurlu olduğuna hükmetti.

Bu kararla birlikte, evli olunan kişiye 3 kez ‘boş ol’ demenin kusurlu bir ifade olduğu kayıtlara geçerken, emsal bir karara imza atılmış oldu.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin, boşanma davaları açısından eşlerin birbirlerine karşı, üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda, eşe yönelik olarak boşanmayı çağrıştıracak bu gibi sözlerin kullanmasına ilişkin verdiği bu karar, hukukî anlamda yerindedir. Zira, üçüncü kişilerin de bulunduğu bir ortamda bu gibi kavramların kullanılması durumunda, bu sözlere maruz kalan eşin küçük düşürülmesi de söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, bu gibi sözleri söyleyen eşin, boşanma davalarında, kusurlu sayılması doğrudur" dedi.

Kaynak: İHA