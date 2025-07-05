İYİ Parti Heyeti Yangın Bölgesine Gitti

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Türkiye’nin ormanları alevlere teslim olurken, İzmir’de Çeşme, Ödemiş, Seferihisar ve Buca’daki yangınlar hayatı adeta felç etti. Yangınlarda, yerleşim yerleri de zarar görürken, çok sayıda hayvan da hayatını kaybetti. İzmir’deki yangınlarda 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

İYİ Parti heyeti İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerindeki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, İYİ Parti GİK Üyesi Furkan Tuna ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'dan oluşan heyet, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelirken çözüm için de gerekli adımları belirledi.

Türkiye’nin her yerinde güne yangınlarla başladıklarına dikkat çeken Uz, “Bunların en büyüğü İzmir’de. Dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun görevlendirmesiyle alandayız. İl ve ilçe başkanlarımız yangınlara anında müdahale etmek için bir çalışma yapmışlar. Yaptığımız tespitler kapsamında Genel Başkanımıza da bilgiler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban’ın elektrik ihmallerine işaret ettiğini anımsatan Uz, “İktidardan ise kendileri değilmiş gibi açıklamalar geliyor. Buradan iktidara sormak gerekiyor; arkadaş bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz, bunun tedbirini neden almıyorsunuz, neden trafoları yenilemiyorsunuz? Çeşme'de ilçe başkanımız defalarca uyarmış. ‘Aynı noktada her sene yangın çıkıyor. Burada bir tedbir alınsın. Eğer trafoyu yenileyecek gücünüz yoksa oraya bir araç konsun ve anında müdahale edilsin’ denmiş. Fakat bunlar göz ardı edilmiş” dedi.

İzmir milletvekili Kırkpınar ise, “Önümüzdeki yüzyıl su yüzyılı olacak. Önce suya ve gıdaya ihtiyaç duyulacak. İzmir'deki yangınları yerinde tespit ediyoruz ama kalan ağaçlarımız da önümüzdeki yıl yanacak gibi bir hissiyat var içimizde. Zamanında yapılmayan bir müdahalede yapacağınız hiçbir şey kalmıyor” diye konuştu.

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy da trafo kaynaklı aynı bölgede mutat hale gelmiş yangınlar çıktığını kaydederek şunları ifade etti:

“Bu biliniyor ama bir tedbir alınmamış. Burada hem elektrik dağıtım şirketini hem Tarım ve Orman Bakanlığı’nı hem de Orman Genel Müdürlüğü’nü suçlamak zorundayız. Türkiye'nin her yerinde bu hafta orman yangınlarıyla boğuştuk. Her yerde yangın var.”