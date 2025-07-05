Aydın'da Firarilere Operasyon! 4 Kişi Yakalandı

Aydın'da JASAT Timleri ile Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri düzenledikleri koordineli operasyonlarla hakkında 5 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.

Aydın'da Firarilere Operasyon! 4 Kişi Yakalandı
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Aydın'da JASAT Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında birçok şüpheli yakalandı.

Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan C.K. (44) Söke ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, bir suçtan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. (49) Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde, üç ayrı suçtan aranan ve toplam 11 yıl 21 ay 45 gün hapis cezası bulunan S.B. (27) Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Germencik gişelerinde yol kontrolü sırasında, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. Kuşadası ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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