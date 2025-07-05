Kahve Kutularındaki 825 Kilo Eroin, Uyuşturucu Şebekesini Çökertti! 16 Tutuklama

Adana'da geçen yıl kahve kutularının içerisinden ele geçirilen 825 kilo eroinin ardından genişletilen soruşturmayla uyuşturucu şebekesinin yapısı ortaya çıktı. 7 aylık çalışmanın ardından Adana merkezli 8 şehirde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Kahve Kutularındaki 825 Kilo Eroin, Uyuşturucu Şebekesini Çökertti! 16 Tutuklama
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Aralık 2024 yılıdna bir tırın içerisinde bulunan kahve kutularında 825 kilogram eroin ele geçirmişti. Olayla ilgili tırın sürücüsü Mehmet Emin Ç. tutuklanmıştı. Narkotik ekipleri operasyonun ardından 7 ay süren titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda sevkiyatın geniş suç ağı belirlendi. Şebeke liderinin yurt dışındaki Ş.I. olduğu tespit edilirken, bu kişinin yönlendirmesiyle Türkiye genelindeki uyuşturucu organizasyonun yürütüldüğü ortaya çıkarıldı. Yeterli delillerin toplanmasının ardından Adana merkezli olarak Hakkari, Hatay, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Van ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.A., G.T., S.T., C.A. ve E.S. isimli 5 şüphelilerin, Ş.I. adına Türkiye'deki organizasyonu yönettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2'sine de ev hapsi verildi. 2'si savcılıktan 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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