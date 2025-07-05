Gaziantep’te Kaçak Kazı Yapan 9 Kişi Yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi için düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 9 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te Kaçak Kazı Yapan 9 Kişi Yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Araban ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen C.E., M.R.E.,E.Y., M.R.T., M.T., A.D., B.H., N.Ş., ve B.Ş. isimli şüpheliler kaçmaya çalıştıkları esnada suçta kullandıkları detektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında, 2 adet dedektör ve kumandası, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 2 adet matkap ucu, 1 adet darbeli hilti, 1 adet ispiral makinesi, 1 adet matkap, 2 adet emniyet kemeri, 1 adet demir çubuk, 2 adet çelik halat, 3 adet seyyar uzatma kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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