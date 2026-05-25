İzmir'deki Kedi Ölümleri Soruşturması Derinleşiyor: Veteriner Hekim Yeniden Gözaltında

İzmir'de 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan veteriner hekim, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İzmir’in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim Hakan E., savcılığın itirazı üzerine mahkeme kararıyla yeniden gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne, 21 Mayıs'ta, yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, ifadesinde, 'ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını' söylediği öğrenilmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

