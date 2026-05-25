Özgür Özel'e Şok: Koruma Ekibi Yarıya İndirildi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in koruma sayısı 24'ten 12'ye düşürüldü.

Son Güncelleme:
CHP kurultayı davasında mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesiyle birlikte, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Karar kapsamında, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi üyelerinin tedbiren yeniden göreve dönmesine hükmedildi.

KORUMA SAYISI 12'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bu kararla birlikte CHP Genel Başkanlığı sıfatını kaybeden Özgür Özel cephesinde dikkat çeken bir gelişme de Özel'in koruma ekibinde yaşandı. Özel’in koruma sayısının 24’ten 12’ye düşürüldüğü öğrenildi.

ÖZEL BAYRAMDA MANİSA'DA OLACAK

Bugün TBMM girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, bayram programı hakkında da konuştu. CHP Genel Merkezi'ni terk etmeme yönünde kararları olduğunu bu nedenle bir bayramlaşma programı düzenlemediklerini belirten Özel, durumu değerlendireceklerini belirtirken, Özel'in bayramda memleketi Manisa'da olacağı öğrenildi.

TBMM'DE İLK ZİYARET DEM PARTİ'DEN

Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin ardından faaliyetlerine TBMM'de sürdür kararı alan Özel, bugün TBMM'deki makamında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Kaynak: Haber Merkezi

