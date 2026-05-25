Kemal Kılıçdaroğlu, Bayramın İkinci Günü Genel Merkez'e Gidecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında yargının verdiği karar sonrası ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay'a yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, parti genel merkezinde polis zoruyla gerçekleştirilen tahliye operasyonunun yankıları sürüyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ GENEL MERKEZ'DE

Mahkeme kararıyla hukuken yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun krizin gölgesinde 28 Mayıs'ta Genel Merkez binasında bayramlaşma töreni düzenleyeceğini duyuruldu.

BİBER GAZLI TAHLİYE OPERASYONU

CHP Genel Merkezi, dün (24 Mayıs) yargı kararının uygulanması amacıyla adeta bir polis ordusunun ablukasına sahne olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının Emniyet’e verdiği iki ayrı tahliye dilekçesinin ardından emniyet güçleri binaya girmiş, müdahale sırasında yoğun biber gazı kullanılmıştı.

Binada bulunan partililerin dışarı çıkarılmasıyla sonuçlanan gergin operasyonun ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatları polis eşliğinde binaya girdi. Yaşanan arbede ve ortaya çıkan görüntülere değinen Kılıçdaroğlu, "Ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık" diyerek hukuki sürecin altını çizdi.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ ÇALIŞMALARINI MECLİS’E TAŞIDI

4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayda delegelerin oylarıyla seçilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde partiyi 47 yıl sonra birinci konuma taşıyan Özgür Özel ve yönetimi ise dünkü polis müdahalesine sert tepki gösterdi.

Genel merkez binasının alt katlarının boşaltılmasının ardından geri adım atmayacaklarını ilan eden Özel ve ekibi, parti çalışmalarını ve siyasi faaliyetlerini kesintisiz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi