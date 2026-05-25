Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Ne Olacak? İşte 'Çelik Çekirdek' Planı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada 'mutlak butlan' kararı çıktı. Kararın ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevine geri getirilirken Özgür Özel ve yönetiminin ise görevinden uzaklaştırıldı.

GENEL MERKEZ'DE 'TAHLİYE' KRİZİ YAŞANDI

Dün CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, parti binasına girdi. Yaşanan arbededen bir süre sonra, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTESİ NE?

Tüm gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, köşe yazısında Kılıçdaoğlu'nun kurultay için acele etmeyeceğini ifade etti.

Tümer, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu devredeceği, teşkilatı, partinin kodlarını, dengelerini iyi bilen bir isim ortaya atmak ya da cumhurbaşkanlığını kazanabileceğine inanılacak bir aday önerisinde bulunacağını öne sürdü.

'ÇELİK ÇEKİRDEK' PLANI

Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunun geneline hitap etmek ya da onay almak gibi bir derdi olmadığına dikkat çeken Tümer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedefinin CHP’nin çelik çekirdeğini harekete geçirip sonuç almak olduğunu belirtti.

Kaynak: Milliyet