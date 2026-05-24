Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki Olaylara İlişkin Konuştu: 'Bu Tabloya Biz Yol Açmadık'

Gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi önünde yaşananlara açıklamasını aktardı: "Sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık."

İstinaf mahkemesinin mutlan butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi’ni teslim aldığı sırada yaşanan gerilim Türkiye’nin siyaset gündemine oturdu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yaşananlar hakkında yaptığı açıklamayı aktardı. Yarkadaş’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden milletvekillerine şunlardı dedi:

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi? Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı.

'KESİNLİKLE BİZ YOL AÇMADIK'

Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık. Lütfen parti örgütlermize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."

